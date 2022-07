ULTIM’ORA – Simeone ad un passo dal Napoli? Indizio dal Verona (Di venerdì 22 luglio 2022) Giovanni Simeone è pronto a vestire la maglia del Napoli per la prossima stagione. O almeno così sembra, con l’Indizio che arriva direttamente dal Verona. Nella giornata di domani, infatti, gli scaligeri affronteranno in amichevole l’Hoffenheim e pochi minuti fa è stata diramata la lista dei convocati per il match: il nome del Cholito non è presente. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la firma del giocatore sul contratto con la squadra azzurra e la successiva ufficialità. Calciomercato Napoli Simeone (Getty Images)Simeone vicinissimo al Napoli Il centravanti del Verona è pronto ad iniziare la nuova avventura alla corte di Luciano Spalletti, che lo ha voluto fortemente in questa sessione di mercato. La scorsa stagione ha ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 22 luglio 2022) Giovanniè pronto a vestire la maglia delper la prossima stagione. O almeno così sembra, con l’che arriva direttamente dal. Nella giornata di domani, infatti, gli scaligeri affronteranno in amichevole l’Hoffenheim e pochi minuti fa è stata diramata la lista dei convocati per il match: il nome del Cholito non è presente. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la firma del giocatore sul contratto con la squadra azzurra e la successiva ufficialità. Calciomercato(Getty Images)vicinissimo alIl centravanti delè pronto ad iniziare la nuova avventura alla corte di Luciano Spalletti, che lo ha voluto fortemente in questa sessione di mercato. La scorsa stagione ha ...

