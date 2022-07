Siria: la narrativa contro l’oblio di Khaled Khalifa. Ha scelto di restare, testimone della sua epoca (Di venerdì 22 luglio 2022) di Federica Pistono* Khaled Khalifa, uno degli scrittori Siriani più conosciuti nel mondo, si è sempre distinto per il coraggio con cui si è apertamente opposto al regime di Bashar al-Asad, sfidando i rigori della censura e scuotendo in profondità le coscienze Siriane. Al contrario di altri autori che, per salvaguardare la propria sicurezza, hanno utilizzato accorgimenti ed espedienti letterari ambientando le proprie storie in un altro luogo o in altro tempo, nei suoi romanzi Khalifa ha spesso rievocato i drammatici scontri che hanno lacerato il Paese, dopo la presa del potere nel 1970 da parte di Hafez al-Asad, al quale è succeduto, nel 2000, il figlio Bashar. Quella di Khalifa può definirsi una narrativa contro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) di Federica Pistono*, uno degli scrittorini più conosciuti nel mondo, si è sempre distinto per il coraggio con cui si è apertamente opposto al regime di Bashar al-Asad, sfidando i rigoricensura e scuotendo in profondità le coscienzene. Al contrario di altri autori che, per salvaguardare la propria sicurezza, hanno utilizzato accorgimenti ed espedienti letterari ambientando le proprie storie in un altro luogo o in altro tempo, nei suoi romanziha spesso rievocato i drammatici scontri che hanno lacerato il Paese, dopo la presa del potere nel 1970 da parte di Hafez al-Asad, al quale è succeduto, nel 2000, il figlio Bashar. Quella dipuò definirsi una...

ilfattoblog : Siria: la narrativa contro l’oblio di Khaled Khalifa. Ha scelto di restare, testimone della sua epoca - giovannidalloli : RT @JozeJechich_JJ: Se si confronta la narrativa ruSSa relativa alla #Siria con l'#Ucraina vedremo la stessa impostazione: In ???? erano tut… - MikeZapMG : RT @JozeJechich_JJ: Se si confronta la narrativa ruSSa relativa alla #Siria con l'#Ucraina vedremo la stessa impostazione: In ???? erano tut… - analiticamente1 : RT @JozeJechich_JJ: Se si confronta la narrativa ruSSa relativa alla #Siria con l'#Ucraina vedremo la stessa impostazione: In ???? erano tut… - JozeJechich_JJ : Se si confronta la narrativa ruSSa relativa alla #Siria con l'#Ucraina vedremo la stessa impostazione: In ???? erano… -