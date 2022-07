Rosalinda Cannavò strozzata dalle tasse: “Lavori in nero? Lo Stato ti premia col reddito di cittadinanza” (Di venerdì 22 luglio 2022) Nelle scorse ore, Rosalinda Cannavò è stata protagonista di un durissimo sfogo social. L’attrice messinese, nota per aver partecipato a Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 22 luglio 2022) Nelle scorse ore,è stata protagonista di un durissimo sfogo social. L’attrice messinese, nota per aver partecipato a Perizona Magazine.

trash_italiano : #TaleEQualeShow 2022 - IL CAST Valeria Marini Alessandra Mussolini Elena Ballerini Rosalinda Cannavò Valentina Per… - ParliamoDiNews : Rosalinda Cannavò sbotta online `incazzat* nera per il fisco`/ `Lo Stato si dovrebbe vergognare...`… - DonnaGlamour : Rosalinda Cannavò si sfoga: “Lo Stato premia i disonesti. Sono inca****a nera” - zazoomblog : Rosalinda Cannavò: lo sfogo via social - #Rosalinda #Cannavò: #sfogo #social - blogtivvu : Rosalinda Cannavò, duro sfogo sui social: “Sono incazzata nera!”, ecco per quale motivo -