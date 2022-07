(Di venerdì 22 luglio 2022) Da gennaio a giugno delsono stati circa 230 mila i nuovi contratti di assunzione per dipendenti, al netto degli stagionali, con un incremento di quasi 100 mila unitàal 2019, cioèdell’arrivo della pandemia di Coronavirus. Un dato positivo che si trascina però il consueto gap di genere delle dinamiche occupazionali in Italia. «La crescita dell’occupazione femminile è stata nettamente inferiore a quella maschile in questi sei mesi: i saldi sono stati rispettivamente +78 mila e +153 mila unità». È quanto segnalato nel monitoraggio mensile congiunto del Ministero dele Bankitalia. Il gap tra nord e sud Segnali di rallentamento si registrano nel settore delle costruzioni, del commercio e del turismo. I dati però sono comunque positivi, in questo settore sono stati ...

È quanto si legge nel Monitoraggio mensile congiunto del Ministero del Lavoro,e Bankitalia . ... Nelsi constata anche la crescita dei posti a tempo indeterminato , che hanno continuato ...... ma non ce n'è traccia per i dipendenti dell'Ispettorato del Lavoro e dell'. In più, il ... il bonus è pari a 550 euro e ne hanno diritto i lavoratori che hanno avuto nel 2021 undi lavoro ... Rapporto Anpal, più assunzioni nel 2022 rispetto a prima del Covid: ma per le donne meno posti di lavoro Il Reddito di cittadinanza si è dimostrato uno strumento fondamentale nel contenere la povertà, ma ha ampi margini di miglioramento. Le modifiche, però, dovrebbero basarsi su dati empirici e non su va ...(Adnkronos) - Parte da Milano - a palazzo Regione Lombardia - il tour in giro per il Paese della neo presidente di Anpal Servizi, Cristina Tajani, nella città dove, dal 2011 al 2021, ha ricoperto l’im ...