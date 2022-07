Processo al “Nuovo Clan Partenio” | minacce a teste | due avellinesi in manette

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Napoli, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia partenopea, nei confronti di dueindagati per “intralcio alla giustizia aggravato dal metodo mafioso”. Risultano acquisiti gravi indizi di colpevolezza a carico dei due soggetti, ritenuti vicini all’organizzazione malavitosa denominata “”, che in due distinte occasioni e in piena fase di istruttoria dibattimentale in cui si trova tuttora ilcontro quella stessa associazione criminale, avevano avvicinato un/vittima di usura, minacciandolo e imponendogli di non presentarsi in udienza qualora ...