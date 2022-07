Prey: il 26 luglio a Giffoni l'anteprima italiana del prequel di Predator (Di venerdì 22 luglio 2022) Il 26 luglio Giffoni ospiterà l'anteprima italiana di Prey, atteso prequel di Predator che arriverà il 5 agosto su Star all'interno di Disney+. L'action-thriller targato 20th Century Studios, Prey, sarà presentato in anteprima in Italia il 26 luglio a #Giffoni2022, la cinquantaduesima edizione del festival in programma dal 21 al 30 luglio. I giffoner 16+ avranno la possibilità di assistere a due proiezioni nella Sala Truffaut alle ore 19:30 e alle 22:00. Il film diretto da Dan Trachtenberg arriverà il 5 agosto 2022 in esclusiva come Disney+ Original sotto il brand Star. Ambientato 300 anni fa nella Nazione Comanche, Prey è la storia di una giovane donna di nome Naru, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 luglio 2022) Il 26ospiterà l'di, attesodiche arriverà il 5 agosto su Star all'interno di Disney+. L'action-thriller targato 20th Century Studios,, sarà presentato inin Italia il 26a #2022, la cinquantaduesima edizione del festival in programma dal 21 al 30. I giffoner 16+ avranno la possibilità di assistere a due proiezioni nella Sala Truffaut alle ore 19:30 e alle 22:00. Il film diretto da Dan Trachtenberg arriverà il 5 agosto 2022 in esclusiva come Disney+ Original sotto il brand Star. Ambientato 300 anni fa nella Nazione Comanche,è la storia di una giovane donna di nome Naru, ...

