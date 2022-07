Per il Jova Beach Party a Campo di Mare chiusi gli accessi al Monumento di Torre Flavia (Di venerdì 22 luglio 2022) Cerveteri – “Sabato 23 e domenica 24 luglio, dalle 17.00 e per tutta la notte, per motivi legati alla sicurezza dell’area in concomitanza dell’evento musicale Jova Beach Party che si terrà a Campo di Mare (Cerveteri), verranno chiusi gli accessi al Monumento naturale Palude di Torre Flavia – lato sud (ingresso principale di via Roma, 141, Ladispoli; e accesso curva via Roma-via Fontana Morella)”. Ad annunciarlo in una nota stampa è Rocco Ferraro, Consigliere Delegato Ambiente CMRC. “Il settore nord della spiaggia e gli accessi lato Cerveteri – spiega il Consigliere – sono chiusi e l’accesso è interdetto in virtù di apposita Ordinanza del Sindaco di Cerveteri. Le pattuglie della Polizia ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 22 luglio 2022) Cerveteri – “Sabato 23 e domenica 24 luglio, dalle 17.00 e per tutta la notte, per motivi legati alla sicurezza dell’area in concomitanza dell’evento musicaleche si terrà adi(Cerveteri), verrannoglialnaturale Palude di– lato sud (ingresso principale di via Roma, 141, Ladispoli; e accesso curva via Roma-via Fontana Morella)”. Ad annunciarlo in una nota stampa è Rocco Ferraro, Consigliere Delegato Ambiente CMRC. “Il settore nord della spiaggia e glilato Cerveteri – spiega il Consigliere – sonoe l’accesso è interdetto in virtù di apposita Ordinanza del Sindaco di Cerveteri. Le pattuglie della Polizia ...

