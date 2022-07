Napoli, i tifosi sul piede di guerra contro ADL: via dalla città partenopea (Di venerdì 22 luglio 2022) Napoli e i suoi tifosi sono ormai ai minimi storici con i rapporti con ADL, il primo rappresentante della società. Cosa è accaduto di recente. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La SSC Napoli ha terminato da pochi giorni la prima tappa del suo ritiro estivo in quel di Dimaro in Trentino. Durante la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 22 luglio 2022)e i suoisono ormai ai minimi storici con i rapporti con ADL, il primo rappresentante della società. Cosa è accaduto di recente. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La SSCha terminato da pochi giorni la prima tappa del suo ritiro estivo in quel di Dimaro in Trentino. Durante la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

sportface2016 : #Napoli, alcuni tifosi contestano #DeLaurentiis e lo insultano al Rione Alto: 'Sei una lota' - sscnapoli : ?? Kvaratskhelia “Farò il massimo per rendere felici i tifosi. Sono arrivato in un grande club e in una città fantas… - claudioruss : durante la presentazione del #Napoli in piazza, al nome 'De Laurentiis' citato dal sindaco di Dimaro, discreti buu dai tifosi - crush2025 : RT @sassoleonardo: Cioè il #Napoli ed @ADeLaurentiis sono gli unici ad aver comprato 3 giocatori non a parametro zero e non in prestito ma… - maradrugz2 : *Precipita l'aereo di Adl* Tifosi del Napoli: -