L’Inter tenta il colpo Milenkovic: subito se parte Skriniar, altrimenti Ausilio proverà a prenderlo a zero | Primapagina (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-21 23:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: La ferita Bremer è ancora aperta, in Viale della liberazione hanno ancora in gola il boccone amarissimo offerto dalla Juventus e per questo motivo nelle ultime 48 ore il silenzio è stato assordante. Silenzio sì, immobilismo no. Anzi, la dirigenza Nerazzurra ha chinato il capo e si è nuovamente messa al lavoro con l’obiettivo di superare in fretta la cocente delusione. Milenkovic è un’idea che piace sempre di più ad Ausilio e Marotta, ma difficilmente L’Inter potrà spendere i 15 milioni richiesti dalla Fiorentina senza prima cedere Skriniar. Una condicio sine qua non che per adesso blocca L’Inter, ma i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di perdere la ghiotta ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-21 23:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: La ferita Bremer è ancora aperta, in Viale della liberazione hanno ancora in gola il boccone amarissimo offerto dalla Juventus e per questo motivo nelle ultime 48 ore il silenzio è stato assordante. Silenzio sì, immobilismo no. Anzi, la dirigenza Nerazzurra ha chinato il capo e si è nuovamente messa al lavoro con l’obiettivo di superare in fretta la cocente delusione.è un’idea che piace sempre di più ade Marotta, ma difficilmentepotrà spendere i 15 milioni richiesti dalla Fiorentina senza prima cedere. Una condicio sine qua non che per adesso blocca, ma i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di perdere la ghiotta ...

cmdotcom : L’#Inter tenta il colpo #Milenkovic: subito se parte #Skriniar, altrimenti Ausilio proverà a prenderlo a zero - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: L’#Inter tenta il colpo #Milenkovic: subito se parte #Skriniar, altrimenti Ausilio proverà a prenderlo a zero - jrbasket2015 : RT @cmdotcom: L’#Inter tenta il colpo #Milenkovic: subito se parte #Skriniar, altrimenti Ausilio proverà a prenderlo a zero - furgeTX : RT @cmdotcom: L’#Inter tenta il colpo #Milenkovic: subito se parte #Skriniar, altrimenti Ausilio proverà a prenderlo a zero - acm1899m : RT @cmdotcom: L’#Inter tenta il colpo #Milenkovic: subito se parte #Skriniar, altrimenti Ausilio proverà a prenderlo a zero -