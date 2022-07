Giulia Stabile e Sangiovanni | nessuna crisi all’orizzonte

Leggi su zon

(Di venerdì 22 luglio 2022)hanno fatto sognare tutti con la loro storia d’amore nata ad Amici. La ballerina, vincitrice di Amici21 è andata avanti facendosi strada come professionista protagonista anche di alcune puntate di Tu si Que Vales, e recentemente si è mostrata su Instagram in un divertente video con Belen Rodriguez. I due adesso continuano a vivere la loro storia d’amore continuando con le proprie carriere. Alle voci di una possibilein atto tra i due innamorati lei smentisce sonoramente ammettendo che inizialmente entrambi hanno vissuto molto male il fatto di essere sotto ai riflettori come coppia, dal momento che basta un allontanamento dai social per far insospettire le persone senza alcuna base d’evidenza. E a chi parla di una possibile convivenza...