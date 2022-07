F1, Lewis Hamilton: “La macchina non va e non capiamo il perchè. Dove migliorare? Direi in ogni curva…” (Di venerdì 22 luglio 2022) Rimangono molti punti interrogativi a Lewis Hamilton al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Francia, valido come dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Le Castellet, guardando la classifica, il pilota inglese potrebbe chiudere con ottimismo il suo venerdì del Paul Ricard, ma non è tutto rose e fiori all’interno della scuderia di Brackley. Il sette volte campione del mondo ha concluso la seconda sessione di prove libere con il quinto tempo in 1:33.517 con un distacco di quasi un secondo (+0.990) nei confronti della migliore prestazione di giornata, messa a segno da Carlos Sainz (1:32.527). L’inglese ha accumulato un distacco pesante, anche 226 millesimi rispetto al compagno di team, George Russell. il suo commento della giornata al termine della FP2: “La W13 non è brillante su questa ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Rimangono molti punti interrogativi aal termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Francia, valido come dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Le Castellet, guardando la classifica, il pilota inglese potrebbe chiudere con ottimismo il suo venerdì del Paul Ricard, ma non è tutto rose e fiori all’interno della scuderia di Brackley. Il sette volte campione del mondo ha concluso la seconda sessione di prove libere con il quinto tempo in 1:33.517 con un distacco di quasi un secondo (+0.990) nei confronti della migliore prestazione di giornata, messa a segno da Carlos Sainz (1:32.527). L’inglese ha accumulato un distacco pesante, anche 226 millesimi rispetto al compagno di team, George Russell. il suo commento della giornata al termine della FP2: “La W13 non è brillante su questa ...

OA_Sport : #F1, Lewis #Hamilton: “La macchina non va e non capiamo il perchè. Dove migliorare? Direi in ogni curva…” #FrenchGP - FormulaPassion : #F1 | George Russell è più ottimista rispetto a Lewis Hamilton sugli sviluppi portati in Francia dalla Mercedes… - FormulaPassion : #F1 | Nyck de Vries, al suo esordio in una sessione ufficiale con la Mercedes, ha ringraziato Lewis Hamilton e la s… - laltraellie : Sir Lewis Hamilton non fa mai queste sedute nell’acqua ghiacciata???!! Chiedo per un’amica che in caso sarebbe mol… - FormulaPassion : #F1 | Secondo Lewis Hamilton le nuove macchine non offrono standard di aderenza ideali. Critiche anche agli aggiorn… -