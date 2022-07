UFFICIALE – Il Monza non si ferma più | preso un attaccante della Serie A!

(Di giovedì 21 luglio 2022) Adesso è, Gianluca Caprari passa al. Ecco il comunicato sul sitodell’Hellas Verona: Caprari”Verona – Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a AC– a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Caprari. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Gianluca, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguosua carriera sportiva”. Alessio Nicolosi

Era nell'aria, ora è. Il Monza di Adriano Galliani mette a segno un altro colpo offensivo, come ufficializzato dal Verona: 'Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a AC Monza - a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Caprari.' MONZA - Gianluca Caprari è ufficialmente un nuovo giocatore del Monza. L'attaccante è stato acquistato dal Verona a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.