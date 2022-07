Sport in tv oggi (venerdì 22 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 21 luglio 2022) oggi venerdì 22 luglio ci aspetta una giornata ricca di Sport. Proseguono i Mondiali di atletica a Eugene con le gare nella notte e la 35 km di marcia femminile nel pomeriggio, assolutamente da non perdere i Mondiali di scherma. Giornata tranquilla per il Tour de France alla vigilia della cronometro decisiva. Da non perdere le prove libere del GP di Francia per la F1. Quarti di finale per i tornei di tennis della settimana e secondo giro per i tornei di golf. Da seguire le Super Final della World League di pallanuoto con Italia-Canada, Svezia-Belgio per i quarti di finale degli Europei di calcio femminile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022)22ci aspetta una giornata ricca di. Proseguono i Mondiali di atletica a Eugene con le gare nella notte e la 35 km di marcia femminile nel pomeriggio, assolutamente da non perdere i Mondiali di scherma. Giornata tranquilla per il Tour de France alla vigilia della cronometro decisiva. Da non perdere le prove libere del GP di Francia per la F1. Quarti di finale per i tornei di tennis della settimana e secondo giro per i tornei di golf. Da seguire le Super Final della World League di pallanuoto con Italia-Canada, Svezia-Belgio per i quarti di finale degli Europei di calcio femminile. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in...

