Roma, CdS: “Dybala è pronto per vincere in giallorosso” (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, CDS- Come riporta il CdS, le parole del Nuovo giocatore della Roma, Dybala hanno davvero dato grande entusiasmo alla piazza. “Paulo Dybala è riuscito a esprimere concetti profondi in queste sue prime parole da giallorosso. L’argentino avverte il grande entusiasmo che c’è intorno a lui e non si nasconde, anzi è pronto ad alimentarlo. Paulo è rimasto molto colpito dal primo impatto: «Sono molto contento prima di tutto, molto felice di poter cominciare. Avevo voglia di conoscere i miei compagni, l’allenatore e chi lavora per la Roma”. “E’ stato tutto molto rapido, nel giro di un weekend è passato da un pranzo a Torino con gli amici argentini a diventare l’eroe del popolo giallorosso: «Sì, è stato tutto veloce, la trattativa è stata molto rapida. ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 21 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS, le parole del Nuovo giocatore dellahanno davvero dato grande entusiasmo alla piazza. “Pauloè riuscito a esprimere concetti profondi in queste sue prime parole da. L’argentino avverte il grande entusiasmo che c’è intorno a lui e non si nasconde, anzi èad alimentarlo. Paulo è rimasto molto colpito dal primo impatto: «Sono molto contento prima di tutto, molto felice di poter cominciare. Avevo voglia di conoscere i miei compagni, l’allenatore e chi lavora per la”. “E’ stato tutto molto rapido, nel giro di un weekend è passato da un pranzo a Torino con gli amici argentini a diventare l’eroe del popolo: «Sì, è stato tutto veloce, la trattativa è stata molto rapida. ...

infoitsport : Roma, CdS: “Dybala è pronto per vincere in giallorosso” - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - La Roma segue Miranchuk dell'Atalanta, i bergamaschi in cambio chiedono El Shaarawy - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - La Roma segue Miranchuk dell'Atalanta, i bergamaschi in cambio chiedono El Shaarawy - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - La Roma segue Miranchuk dell'Atalanta, i bergamaschi in cambio chiedono El Shaarawy - apetrazzuolo : CDS - La Roma segue Miranchuk dell'Atalanta, i bergamaschi in cambio chiedono El Shaarawy -