Milan | incroci di calciomercato con Sampdoria e Tottenham

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 21 luglio 2022) Destiniati quelli di: sul tavolo ci sono Gabbia e Gil verso Genova e Tanganga ao Potrebbero arrivare importanti novità sul futuro di Matteo Gabbia. Il difensore delsarebbe il primo indiziato a partire (direzione) in caso di acquisto di Japhet Tanganga da parte dei rossoneri. Come riportato da Gianluca Di Marzio, è stato positivo l’incontro di oggi tra la dirigenzaista e Fabio Paratici, direttore sportivo del. La, nel frattempo, stanno trattando con gli Spurs per Bryan Gil. L'articolo proviene da Calcio News 24.