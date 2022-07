Marcello Cirillo positivo al Covid: come sta? Il video rassicura i fan (Di giovedì 21 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Marcello Cirillo proprio in queste ore è risultato positivo al Covid, come sta? Ecco qualche aggiornamento sul volto noto della tv. Non ha certamente bisogno di presentazioni il cantante e showman televisivo che in questo momento è presenza fissa a Estate in Diretta, il programma della mattina di Rai Uno. Ebbene pare proprio che negli Leggi su youmovies (Di giovedì 21 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.proprio in queste ore è risultatoal? Ecco qualche aggiornamento sul volto noto della tv. Non ha certamente bisogno di presentazioni il cantante e showman televisivo che in questo momento è presenza fissa a Ete in Diretta, il programma della mattina di Rai Uno. Ebbene pare proprio che negli

SanremoAncheNoi : RT @cirillofanpage: ?@marcelloCirillo? Marcello Cirillo assente da Estate in diretta: ha il covid - Ultime Notizie Flash - marcelloCirillo : RT @cirillofanpage: ?@marcelloCirillo? Marcello Cirillo assente da Estate in diretta: ha il covid - Ultime Notizie Flash - cirillofanpage : ?@marcelloCirillo? Marcello Cirillo assente da Estate in diretta: ha il covid - Ultime Notizie Flash - AlbertoChecchi5 : @marcelloCirillo Forza Marcello Cirillo ???????? - MagaMagaoz : RT @MediasetTgcom24: La figlia di Marcello Cirillo si è sposata: guarda le nozze con tanti amici vip #salvatore #morselli #adelesofia #tra… -