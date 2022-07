Italia mondiale nella scherma: argento e bronzo per i team di spada e sciabola (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Cairo – L’Italia porta a quota cinque le medaglie conquistate ai Campionati del Mondo Assoluti di scherma 2022. Al bronzo di Rossella Fiamingo nella spada e agli argenti di Arianna Errigo e Tommaso Marini nel fioretto, si sono aggiunti l’argento della squadra di spada femminile e il bronzo della squadra di sciabola maschile. Le spadiste azzurre sono tornate a una finale mondiale dopo 13 anni: era Antalya 2009 e lì l’Italia vinse il titolo, oggi, con una formazione completamente diversa che è bronzo olimpico e argento europeo in carica, è arrivata la medaglia d’argento. La finale si è conclusa 45-37 in favore della Corea delle vicecampionesse ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Cairo – L’porta a quota cinque le medaglie conquistate ai Campionati del Mondo Assoluti di2022. Aldi Rossella Fiamingoe agli argenti di Arianna Errigo e Tommaso Marini nel fioretto, si sono aggiunti l’della squadra difemminile e ildella squadra dimaschile. Le spadiste azzurre sono tornate a una finaledopo 13 anni: era Antalya 2009 e lì l’vinse il titolo, oggi, con una formazione completamente diversa che èolimpico eeuropeo in carica, è arrivata la medaglia d’. La finale si è conclusa 45-37 in favore della Corea delle vicecampionesse ...

