Il dopo Draghi è iniziato: Borsa ko, addio bonus 200 euro e riforma pensioni (Di giovedì 21 luglio 2022) Mario Draghi, all’indomani della folle giornata di mercoledì in Senato, va alla Camera per un nuovo passaggio della crisi di governo. “Draghi andrà alla Camera solo per dimettersi. Game over”, hanno riferito fonti di governo all’Adnkronos, confermando che all’inizio della discussione generale – alle 9 a Montecitorio – Draghi annuncerà le proprie dimissioni per poi salire al Quirinale e riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E il dopo Draghi, in un certo senso, è già iniziato: col crollo della Borsa di Milano, con lo Spread che ha iniziato a risalire, e con lo stop alla serie di misure che il governo aveva in agenda per le prossime settimane, cui va aggiunto i rischio di vedere sfumare la prossima tranche da 24 miliardi di aiuti del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 luglio 2022) Mario, all’indomani della folle giornata di mercoledì in Senato, va alla Camera per un nuovo passaggio della crisi di governo. “andrà alla Camera solo per dimettersi. Game over”, hanno riferito fonti di governo all’Adnkronos, confermando che all’inizio della discussione generale – alle 9 a Montecitorio –annuncerà le proprie dimissioni per poi salire al Quirinale e riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E il, in un certo senso, è già: col crollo delladi Milano, con lo Spread che haa risalire, e con lo stop alla serie di misure che il governo aveva in agenda per le prossime settimane, cui va aggiunto i rischio di vedere sfumare la prossima tranche da 24 miliardi di aiuti del ...

