"Ho detto no a Maria De Filippi". Clamoroso a UeD, lo chiamano più volte e rifiuta: è lui (Di giovedì 21 luglio 2022) Uomini e Donne, contattato Andrea Fratino. Dopo aver sdoganato gli incontri tra uomini Maria De Filippi ha provato più volte ad avere nel dating show il famoso influencer. Poco tempo fa ha fatto scalpore quanto pubblicato sui social dallo stesso Andrea. Si trovava in pieno centro a Milano con il suo amico William. Ebbene ad un certo punto i due sono stati insultati ed aggrediti semplicemente perché avevano lo smalto. "Avrei anche potuto stare zitto e lasciar perdere – scrisse Andrea Fratino – ma vi spiego perché non lo faccio. Se non iniziamo a denunciare queste cose poi passa il messaggio che è normale che un ragazzo che indossa lo smalto venga insultato. E invece non c'è niente di normale. Non ho mai visto così tanta ignoranza e siamo nel 2021. Amici, se volete mettervi lo smalto o vestirvi da donna o fare qualsiasi cosa, fatela.

