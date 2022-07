TuttoAndroid : Google Calendar migliora gli inviti e YouTube Music riceverà uno sleep timer - CeotechI : RT @CeotechI: Google Calendar ora nasconde i link agli inviti spammer #Aggiornamenti #Antispam #App #Google #GoogleCalendar #Miglioramenti… - CeotechI : Google Calendar ora nasconde i link agli inviti spammer #Aggiornamenti #Antispam #App #Google #GoogleCalendar… - AnnabeLecter : Il #RadioBrunoEstate l'avevo pure messo nel Google Calendar piena di entusiasmo, poi è arrivato il mercoledì sera,… - SziaJune : RT @Michele_Arnese: La Danimarca ha vietato l'uso dei prodotti Google (tra cui Gmail Google Docs, Calendar e Google Drive) nelle scuole per… -

TuttoAndroid.net

Oggi è il turno di, che inizierà a nascondere gli inviti provenienti da mittenti sconosciuti. È sorprendente chenon abbia aggiunto un sistema simile in passato, poiché si tratta di ......Docs,Drive), "non soddisfa i requisiti" della normativa GDPR sulla privacy dei dati dell'Unione Europea. I nostri dati, quando arrivano online, regolamentati o meno ... Google Calendar migliora gli inviti e YouTube Music riceverà uno sleep timer Google is adding a new tool to Calendar to better protect users from spam by hiding invites from unknown senders.Has your Google Calendar been filling up with spam invites A new option will allow you to only display events that come from people you know. That includes (Opens in a new window ...