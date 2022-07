Fico alla Camera comunica le dimissioni di Mario Draghi (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA – Il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, alla ripresa dei lavori in Aula, ha letto la lettera di dimissioni che gli ha consegnato il presidente del consiglio Mario Draghi. Nella lettera il premier spiega di aver presentato “le dimissioni mie e del governo”, di cui “il presidente della Repubblica ha preso atto”. Il governo “resta in carica per il disbrigo degli affari correnti”. Il presidente Fico ha quindi sospeso la seduta, che riprenderà dopo la riunione della conferenza dei capigruppo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA – Il presidente delladei Deputati Robertoripresa dei lavori in Aula, ha letto la lettera diche gli ha consegnato il presidente del consiglio. Nella lettera il premier spiega di aver presentato “lemie e del governo”, di cui “il presidente della Repubblica ha preso atto”. Il governo “resta in carica per il disbrigo degli affari correnti”. Il presidenteha quindi sospeso la seduta, che riprenderà dopo la riunione della conferenza dei capigruppo. L'articolo L'Opinionista.

MediasetTgcom24 : Draghi non parla di nuovo alla Camera: Fico leggerà una lettera #fi #forzaitalia #lega #senato #mattarella… - TgLa7 : ????#crisidigoverno Accordo Casellati-Fico: mercoledì voto di fiducia prima al #Senato e poi alla #Camera???? - Lopinionista : Fico alla Camera comunica le dimissioni di Mario Draghi - Verduccii : RT @dariodangelo91: Ex malo bonum. Con la legislatura termina pure il regno alla Camera di Roberto Fico, il quale si congeda con un ultimo… - StudioSmussI : RT @StudioSmussI: @Montecitorio @Roberto_Fico @Palazzo_Chigi @Quirinale @SenatoStampa Come avete potuto? Con quale spirito potete ora chied… -