Caldo soffocante ed assenza di piogge, dopo laghi e corsi d'acqua per Anbi sono a rischio anche le riserve d'acqua sotterranea del Centro-Nord

Caldo soffocante ed assenza di piogge, dopo laghi e corsi d'acqua stanno compromettendo anche le riserve d'acqua sotterranea del Centro-Nord Italia. Ciò dimostra come il deficit pluviometrico che si protrae dall'anno scorso è causato da una siccità endemica nei territori. Ma soprattutto fa capire che serviranno anni per riequilibrare il bilancio idrologico. Lo segnala l'Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche, in base ai dati del report settimanale. Ne è esempio l'Emilia Romagna, dove le portate dei fiumi Enza (mc./sec. 0,4) e Reno (mc./sec. 0,6) scendono sotto i minimi storici: sulle pianure a ...

