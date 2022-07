Bergamo | lotta allo spaccio | un altro cane antidroga per la Polizia Locale

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 luglio 2022). Dopo gli ottimi risultati ottenuti con Tenai, ladiha deciso di aggiungere unal suo reparto. In accordo con l’amministrazione comunale, i dirigenti del comando di via Coghetti hanno stretto un accordo con i colleghi di Brescia e settimana prossima andranno a scegliere il nuovo “rinforzo”. Il, che come Tenai dovrebbe essere un pastore tedesco, dovrà poi sostenere l’apposito corso insieme all’agente che gli farà da conduttore e superare l’esame finale. L’obiettivo è di averlo operativo entro l’autunno. Una scelta presa anche in virtù del positivo lavoro svolto da Tenai, arrivato anel dicembre del 2020. Nel 2021 il, il primo in assoluto per gli ...