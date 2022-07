Una Vita, anticipazioni 21 luglio: Azucena non va all’appuntamento con Guillermo e lui esce con Claudia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una Vita, anticipazioni 21 luglio: tra i personaggi che vedremo domani, ci saranno sicuramente Guillermo, Azucena, Hortensia e Rosina. Chi altro? Per scoprirlo, leggete questo articolo! Una Vita, anticipazioni 21 luglio: Hortensia e Rosina costringono Azucena a non presentarsi all’appuntamento con Guillermo Guillermo si sta preparando per uscire finalmente con Azucena. Tuttavia non sa che Hortensia e Rosina la costringeranno a non muoversi, presentandole un pretendente con cui caldeggeranno molto l’unione. Inma dà (cattivo) consiglio al nipote Guillermo è amareggiato per il forfait di Azucena e nonna Inma gli suggerisce di portare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una21: tra i personaggi che vedremo domani, ci saranno sicuramente, Hortensia e Rosina. Chi altro? Per scoprirlo, leggete questo articolo! Una21: Hortensia e Rosina costringonoa non presentarsiconsi sta preparando per uscire finalmente con. Tuttavia non sa che Hortensia e Rosina la costringeranno a non muoversi, presentandole un pretendente con cui caldeggeranno molto l’unione. Inma dà (cattivo) consiglio al nipoteè amareggiato per il forfait die nonna Inma gli suggerisce di portare ...

