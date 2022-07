Una lezione dimenticata su come affrontare le ondate di caldo (Di mercoledì 20 luglio 2022) In caso di fenomeni meteorologici estremi, come l’attuale caldo estremo in Europa, sono i legami sociali e il dinamismo urbano dei quartieri a salvare vite umane. Non i numeri verdi. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 20 luglio 2022) In caso di fenomeni meteorologici estremi,l’attualeestremo in Europa, sono i legami sociali e il dinamismo urbano dei quartieri a salvare vite umane. Non i numeri verdi. Leggi

Pubblicità

fabfazio : Angelo Guglielmi ha cambiato la Tv rendendola contemporanea e imponendo una rigorosa linea narrativa alle cose che… - twoheartslh : Louis sei troppo basso non riesci a prendere niente, fatti fare una lezione da harry - giovanni_farese : Perché alla fine l’avversario - sul piano della Storia - non è #Conte (figurarsi…) ma #Putin - e questo #Draghi non… - AndreaGiunchi : @pietroraffa Non li molla, perché significherebbe smontare giunte varie, consigli regionali, CdA e, alla fine, perd… - LorenzoFattori : #Oggi lo ricorderemo come il giorno in cui il '#migliore' ha beccato una lezione di Costituzione da Pierferdy… -