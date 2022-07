Nei campi rom troppi cani denutriti: sequestrati (Di mercoledì 20 luglio 2022) – Una cagnolina recuperata in un campo Rom gravemente denutrita, disidratata, con una zampa legata e oggetto di abusi. Pur essendo stata ricoverata d’urgenza, per lei non c’è stato nulla da fare, purtroppo. LNDC Animal Protection chiede al Sindaco di Roma controlli più frequenti e più incisivi su queste situazioni per prevenire problemi di questo tipo, come le decine di cani sequestrati negli ultimi mesi. Nei giorni scorsi un nucleo di Guardie Zoofile ha fatto un sopralluogo nel campo Rom di Castel Romano, l’ennesimo degli ultimi mesi in cui hanno sequestrato decine di cani che sono stati curati e ospitati presso il canile comunale della Muratella in attesa di trovare per loro un’adozione idonea al loro benessere. Questa volta però si sono trovati davanti a una situazione molto più grave del solito: una povera ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 luglio 2022) – Una cagnolina recuperata in un campo Rom gravemente denutrita, disidratata, con una zampa legata e oggetto di abusi. Pur essendo stata ricoverata d’urgenza, per lei non c’è stato nulla da fare, purtroppo. LNDC Animal Protection chiede al Sindaco di Roma controlli più frequenti e più incisivi su queste situazioni per prevenire problemi di questo tipo, come le decine dinegli ultimi mesi. Nei giorni scorsi un nucleo di Guardie Zoofile ha fatto un sopralluogo nel campo Rom di Castel Romano, l’ennesimo degli ultimi mesi in cui hanno sequestrato decine diche sono stati curati e ospitati presso ille comunale della Muratella in attesa di trovare per loro un’adozione idonea al loro benessere. Questa volta però si sono trovati davanti a una situazione molto più grave del solito: una povera ...

