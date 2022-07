Lol 3 | lo speciale di Natale

Pubblicità

IlContiAndrea : Nel 2023 arriverà la terza edizione di “LOL”, ma prima ci sarà anche una edizione speciale di Natale. Entrambe le e… - VanityFairIt : Fedez, ambassador della piattaforma, ha presentato gli show, le serie e i film dei prossimi mesi assieme ad un grup… - mony_carmy : @PrimeVideoIT Ma forse vorrebbe vedere lo speciale di Natale di LOL - Vaffancu_lol_ : RT @angelo_falanga: Lavrov: 'Sono cambiati gli obiettivi geografici dell'operazione speciale, ora non sono solo DPR e LPR, ma anche una ser… - SkyTG24 : LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, annunciato lo speciale natalizio dello show -

Non è ancora stata resa nota la data ufficiale della messa in onda dell'edizionedi" Chi ride è fuori, ma possiamo presupporre che sarà visibile a ridosso delle festività natalizie. ...Come bene si evince dal nome, l'edizionediuscirà proprio sotto Natale , per garantire a tutte le persone un momento di divertimento fatto di risate e totale allegria!Xmas Special: ...Tra le novità in arrivo su Prime Video Sono Lillo, la prima serie di Lillo Petrolo, ma anche un film e lo speciale Lol di Natale!Durante le festività natalizie andrà in onda una nuova stagione speciale di LOL – Chi ride è fuori, dove parteciperanno sette tra i concorrenti più amati delle prime due stagioni. A condurre ancora un ...