Lazio: Più nuove imprese che cessazioni (Di mercoledì 20 luglio 2022) – Sono 210 le iscrizioni e 139 le cessazioni di impresa rilevate dal Registro imprese della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo in provincia di Rieti a fronte di 522 iscrizioni e 320 cessazioni nel Viterbese. Questa la fotografia scattata dall’indagine trimestrale Movimprese relativa al periodo aprile-giugno 2022, condotta da Unioncamere e InfoCamere sui dati del Registro delle imprese delle Camere di Commercio e disponibile all’indirizzo www.infocamere.it/Movimprese. Sono dati in linea con la media nazionale (tasso di crescita trimestrale +0,54% mentre la Tuscia registra un + 0,53% e il Reatino un +0,47%) che testimoniano una progressiva normalizzazione del bilancio tra iscrizioni e cessazioni di imprese. Dopo il forte rimbalzo post-pandemia del ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 luglio 2022) – Sono 210 le iscrizioni e 139 ledi impresa rilevate dal Registrodella Camera di Commercio di Rieti-Viterbo in provincia di Rieti a fronte di 522 iscrizioni e 320nel Viterbese. Questa la fotografia scattata dall’indagine trimestrale Movrelativa al periodo aprile-giugno 2022, condotta da Unioncamere e InfoCamere sui dati del Registro delledelle Camere di Commercio e disponibile all’indirizzo www.infocamere.it/Mov. Sono dati in linea con la media nazionale (tasso di crescita trimestrale +0,54% mentre la Tuscia registra un + 0,53% e il Reatino un +0,47%) che testimoniano una progressiva normalizzazione del bilancio tra iscrizioni edi. Dopo il forte rimbalzo post-pandemia del ...

Pubblicità

OfficialSSLazio : ???? Qualche dettaglio in più della nostra terza! ???? La nuova maglia è già in vendita qui ?? - AlfredoPedulla : #Chelsea: KK più K. Ora il #Siviglia può riprovarci per #LuisAlberto. In tal caso, la #Lazio pronta a chiudere #Ilic - DavidPuente : Anche il Tar boccia il 'metodo Panzironi': «È decisamente più pericoloso, in termini di salute pubblica, collegare… - abdo_massa : RT @AlfredoPedulla: #Chelsea: KK più K. Ora il #Siviglia può riprovarci per #LuisAlberto. In tal caso, la #Lazio pronta a chiudere #Ilic - FaceCup65 : Perché la Lazio non fa per gli abbonati un app(come hanno altre squadre)con le proprie credenziali ed il codice QR… -