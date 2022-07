La 'rete tentacolare' dell'ex giudice Saguto

Leggi su agi

(Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Silvana, ex presidentea sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, considerata un'icona'antimafia, secondo l'accusa, per anni avrebbe gestito in modo clientelare e illecito, in cambio di denaro, favori e regali, le nomine degli amministratori giudiziari dei patrimoni sequestrati e confiscati a Cosa nostra. Un "sistema corruttivo permanente" secondo chi ha indagato. La mafia voleva ucciderla perché faceva la guerra ai clan a colpi di sequestri e confische patrimoniali. Oggi, intorno alle 13.30, dopo tre ore di camera di consiglio, la condanna in appello, a Caltanissetta, a 8 anni e 10 mesi e 15 giorni, 4 mesi di più rispetto al primo grado, meno dei 10 anni chiesti dall'accusa. Ma cambia poco. Anche per Gaetano Cappellano Seminara, il re degli amministratori giudiziari, 7 anni e 7 mesi l'avvocato ...