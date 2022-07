Il governo Draghi è caduto, si va ad elezioni anticipate: quando si vota (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si va a votare, arrivano le elezioni anticipate già nel 2022. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrebbe sciogliere le camere, mettendo fine al governo Draghi e alla diciottesima legislatura. Dopo il dibattito al Senato, il... Leggi su today (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si va are, arrivano legià nel 2022. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrebbe sciogliere le camere, mettendo fine ale alla diciottesima legislatura. Dopo il dibattito al Senato, il...

Pubblicità

GiovanniToti : Conte combina il più epico guaio della storia recente. Ma il centrodestra di governo, geloso, gli ruba in corner, d… - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Presidente dell’Ucraina @ZelenskyyUa. La discuss… - GVL42867714 : RT @mrctrdsh: Il fronte pro-Putin è davvero così forte da far mancare la fiducia al governo Draghi? - Robert28770484 : RT @mgmaglie: Se Draghi vuole restare, cambi tutto, altro che beatificazione e pieni poteri. La nota del centrodestra che chiede o un gover… -