Governo, Conte: da Draghi atteggiamento sprezzante verso M5S (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Abbiamo visto da parte del premier Draghi non solo indicazioni generiche, purtroppo su alcune misure c'è stato anche un atteggiamento sprezzante" sulle nostre misure. "Questo ci dispiace molto, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Abbiamo visto da parte del premiernon solo indicazioni generiche, purtroppo su alcune misure c'è stato anche un" sulle nostre misure. "Questo ci dispiace molto, ...

Pubblicità

GiovanniToti : Conte combina il più epico guaio della storia recente. Ma il centrodestra di governo, geloso, gli ruba in corner, d… - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - Peter_Italy : Tutti pensano che si vada al voto. Boh, forse. Io non me lo sento. è possibile un governo di transizione fino a feb… - AntiScientista : RT @strange_days_82: Draghi si era messo d'accordo con Mattarella e Letta per far fuori la Lega dal Governo, infatti Letta era andato a sup… -