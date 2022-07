Draghi, nel M5S crescono i governisti: «Votiamo tutti la fiducia altrimenti sarà scissione» (Di mercoledì 20 luglio 2022) I numeri definitivi della scissione attesa nei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle chiamati a votare sulla fiducia al governo Draghi si conosceranno sola alla fine del discorso che... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 20 luglio 2022) I numeri definitivi dellaattesa nei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle chiamati a votare sullaal governosi conosceranno sola alla fine del discorso che...

Pubblicità

matteorenzi : Alla @Stampa_Estera per sottolineare l’importanza di andare avanti con Draghi anche per la credibilità italiana nel… - Giorgiolaporta : Non dimentico le decine di migliaia di persone in piazza contro il #GreenPass. Non dimentico nemmeno l’impegno a re… - lorepregliasco : Attenzione. La maggioranza relativa degli elettori M5S (48%) vuole che il governo Draghi continui, solo il 35% chie… - nadiafabbri1 : @djubor @liliaragnar @AxiaFel @afrodite1969 Perché lui ci arriva nel 2050....ma io non glielo auguro viste le parol… - toni08061963 : RT @CGzibordi: John Ioannidis, (uno dei top 100 scienziati...) cita nel suo ultimo lavoro i dati di Mike Leavitt (Nobel, biologia computazi… -