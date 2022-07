Draghi alle Camere con un doppio discorso: pronto a dimettersi (di nuovo) se i partiti si mettessero a litigare (Di mercoledì 20 luglio 2022) Su una cosa concordano Mario Draghi e Sergio Mattarella: la fiducia al governo non è soltanto una questione numerica, e quando il presidente del Consiglio ha parlato di “rottura del patto di fiducia” al Colle il messaggio è arrivato. O lo strappo si ricuce del tutto, o non ci sarà alcun Draghi Bis. Oggi lo scenario apparirà più chiaro: l’ex presidente della Bce parlerà in Senato alle 9.30 con l’intento di riottenere piena fiducia e ripartire, ma con una via di fuga nel taschino. Un secondo discorso, per confermare le dimissioni, pronto ad essere utilizzato nel suo spazio di replica se dopo il dibattito in aula dovesse appurare che mancano le condizioni per proseguire con l’esperienza di governo. Nel discorso di stamattina Draghi rivendicherà gli obiettivi raggiunti e ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Su una cosa concordano Marioe Sergio Mattarella: la fiducia al governo non è soltanto una questione numerica, e quando il presidente del Consiglio ha parlato di “rottura del patto di fiducia” al Colle il messaggio è arrivato. O lo strappo si ricuce del tutto, o non ci sarà alcunBis. Oggi lo scenario apparirà più chiaro: l’ex presidente della Bce parlerà in Senato9.30 con l’intento di riottenere piena fiducia e ripartire, ma con una via di fuga nel taschino. Un secondo, per confermare le dimissioni,ad essere utilizzato nel suo spazio di replica se dopo il dibattito in aula dovesse appurare che mancano le condizioni per proseguire con l’esperienza di governo. Neldi stamattinarivendicherà gli obiettivi raggiunti e ...

