CorMez: il Napoli non ha mai interrotto i contatti con l'Udinese per Deulofeu. Barak solo se va via Fabian

Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, i contatti tra Napoli e Udinese per Deulofeu non si sono mai interrotti. Il calciatore, che ha dato il suo ok all'operazione, attende le mosse di De Laurentiis. "I contatti per Deulofeu non si sono mai interrotti anche se Napoli e Udinese non hanno mai raggiunto un accordo. Il talento spagnolo nel 4-3-3 può rappresentare una soluzione su entrambe le corsie o una "variante" da 4-2-3-1, come sotto punta, dove del resto avrebbe giocato Dybala. Il Napoli conosce i costi dell'operazione: una ventina di milioni per il cartellino, circa tre d'ingaggio al calciatore che ha mercato in Spagna, piace a Villarreal, Betis Siviglia e Real Sociedad. Deulofeu ha dato priorità al Napoli, attende le ...

