Un Torino spento batte il Mlada Boleslav per 2-0 (Di martedì 19 luglio 2022) Discreta prestazione per il Torino, che nell'amichevole estiva del precampionato 2022 vince col risultato di 2-0 contro il Mlada Boleslav. Subito protagonista Lukic, migliore in campo, in spolvero anche Demba Seck, che però ha concretizzato poco. LA PARTITA – La squadra di Juric non parte subito forte, trovando la prima rete soltanto dopo la mezz'ora. A segno Lukic, capitano di giornata, che porta in avanti i granata. I ritmi sono spesso bassi, i carichi di lavoro di Juric sembrano infatti farsi sentire dai suoi. Nel secondo tempo, vengono corretti quei pochi errori di impostazione del Torino che avevano caratterizzato la prima frazione. Non cambia però il canovaccio del match, con gli italiani che hanno il possesso, ma non riescono ad artigliare la partita. Il gol finale arriva infatti nei minuti di recupero, con la ...

