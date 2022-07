Ultimo realizza il suo sogno al Circo Massimo: “Abbiamo vinto noi” (Di martedì 19 luglio 2022) “Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo“, un motto che ha accompagnato sempre Ultimo nella sua carriera. E lui, che era sempre stato messo in disparte, alla fine è riuscito a realizzare il suo sogno. Oggi è tra i cantanti più richiesti del panorama musicale italiano. Lo scorso 17 luglio in concerto a Roma, tra le tante tappe del suo tour estivo, era speciale per la location il Circo Massimo, che ha registrato un sorprendente sold out. Una serata che difficilmente riuscirà a dimenticare Ultimo, quella dell’appena passato 17 luglio al Circo Massimo. Dopo il suo sogno di esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma qualche anno fa, prima della pandemia, finalmente un altro desiderio si è realizzato: il ... Leggi su velvetmag (Di martedì 19 luglio 2022) “Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo“, un motto che ha accompagnato semprenella sua carriera. E lui, che era sempre stato messo in disparte, alla fine è riuscito are il suo. Oggi è tra i cantanti più richiesti del panorama musicale italiano. Lo scorso 17 luglio in concerto a Roma, tra le tante tappe del suo tour estivo, era speciale per la location il, che ha registrato un sorprendente sold out. Una serata che difficilmente riuscirà a dimenticare, quella dell’appena passato 17 luglio al. Dopo il suodi esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma qualche anno fa, prima della pandemia, finalmente un altro desiderio si èto: il ...

