Quello che la gravidanza e il parto fanno al corpo di una bimba di 10 anni

(Di martedì 19 luglio 2022) La storia della bambina dell’Ohio, incinta a 10dopo uno stupro e costretta a viaggiare in un altro stato USA dove l’aborto è legale, ha acceso nuovamente il dibattito tra anti-abortisti e pro-aborto. I medici che lavorano in Paesi dove ildi giovani ragazze è comune hanno spiegato cosa accade ai loro corpi. Dopo che la notizia della bambina dell’Ohio è stata resa nota, molte persone contrarie all’aborto hanno suggerito che la bambina avrebbe dovuto portare a termine la, ma come riporta il New York Times i medici hanno subito chiuso la questione: “I loro corpi non sono pronti per iled è molto traumatico“, ha detto Marie Bass Gomez, ostetrica e infermiera senior presso la clinica per la salute riproduttiva e infantile del Bundung Maternal and Child Health Hospital in Gambia. ...