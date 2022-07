Programmi TV di stasera, martedì 19 luglio 2022. Pastorelli e Frassica alla finale di Dalla Strada al Palco (Di martedì 19 luglio 2022) Nek - Dalla Strada al Palco (Foto US Rai) Rai1, ore 21.25: Paolo Borsellino – I 57 giorni Film del 2012 di Alberto Negrin con Giovanni Calcagno e Francesco Casisa. Trama: 23 maggio 1992: dopo la morte del suo amico e collega Giovanni Falcone, ucciso a Capaci con sua moglie e i tre agenti della scorta, Paolo Borsellino è rimasto solo. Si muove freneticamente per arrivare alla verità, prima che il destino che ha travolto Giovanni afferri anche lui. Dopo gli ergastoli confermati dalla Cassazione alla fine del maxi-processo per la Cupola mafiosa, Cosa Nostra è come un animale ferito che è alla ricerca rabbiosa di nuove strategie. Cinquantasette giorni separano la morte di Falcone da quella di Borsellino. Giorni in cui il giudice intuisce il suo destino e fa i conti con ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 19 luglio 2022) Nek - Dal(Foto US Rai) Rai1, ore 21.25: Paolo Borsellino – I 57 giorni Film del 2012 di Alberto Negrin con Giovanni Calcagno e Francesco Casisa. Trama: 23 maggio 1992: dopo la morte del suo amico e collega Giovanni Falcone, ucciso a Capaci con sua moglie e i tre agenti della scorta, Paolo Borsellino è rimasto solo. Si muove freneticamente per arrivareverità, prima che il destino che ha travolto Giovanni afferri anche lui. Dopo gli ergastoli confermati dCassazionefine del maxi-processo per la Cupola mafiosa, Cosa Nostra è come un animale ferito che èricerca rabbiosa di nuove strategie. Cinquantasette giorni separano la morte di Falcone da quella di Borsellino. Giorni in cui il giudice intuisce il suo destino e fa i conti con ...

