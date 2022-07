Lazio | Acerbi preso di mira dai tifosi | Sarri interrompe l’allenamento VIDEO

(Di martedì 19 luglio 2022) Non cennano a placarsi le critiche da parte di una parte della tifoseria dellanei confronti di Francescodidurante la seduta mattutina nel ritiro di Auronzo. Il mistersi è visto costretto are per qualche istante, avvicinandosi aie pregando di smettere in modo da poter continuare a lavorare. SportFace.

Più defilato invece Francesco, in uscita dalla. Bremer all'Inter/ Calciomercato: è duello con la Juventus, oggi l'offerta bianconera Calciomercato Juventus news, l'Arsenal ci prova per ...A Sergej non è andata giù la promessa, al momento, non mantenuta dalla: stavolta, di fronte ... ma ora bisogna accelerare anche sull'uscita di, su cui torna l'Inter in agguato. Lotito ...Francesco Acerbi, preso di mira durante la seduta mattutina nel ritiro di Auronzo. Sarri costretto a interrompere l'allenamento.Maurizio Sarri ha fermato la seduta di allenamento odierna andando al faccia a faccia con i tifosi biancocelesti, il motivo è increscioso.