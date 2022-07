La nautica si schiera con Draghi | “Continuare il cammino intrapreso”

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 19 luglio 2022) L’alzata di scudi in favore di Mario, che domani dovrà presentarsi al Senato e alla Camera per valutare se vi sono ancora le condizioni per procedere con un mandato bis, arriva anche dal mondo della. Dopo l’appello dei mille sindaci delle scorse ore, adesso, sono i rappresentanti delle imprese del settore nautico a chiedere al premier di proseguire con il suo esecutivo, per dare seguito alle riforme economiche in agenda (tra cui l’attuazione del PNRR). Gli appelli dallaDa Confindustria, passando per Altagamma e Camera Nazionale della Moda Italiana, – portavoci delle imprese eccellenti della moda, del design, dell’alimentare, dei motori, della, della gioielleria e dell’ospitalità – viene espressa con forza la necessità “di dare continuità ...