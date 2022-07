Incendio oggi a Paderno | fumo da Calderara | bruciano orti e rifiuti

Pubblicità

Naz_Viareggio : Incendio a Bozzano, inferno di fuoco sulle colline: 40 persone evacuate - LaMadreBadessa : RT @qn_lanazione: Il vasto rogo a Massarosa iniziato lunedì 18 luglio è proseguito per tutta la notte. Chiusa e riaperta varie volte la bre… - Accadde_Oggi : 64 - Incendio di Roma (Dies nefastus) #AccaddeOggi - qn_lanazione : Il vasto rogo a Massarosa iniziato lunedì 18 luglio è proseguito per tutta la notte. Chiusa e riaperta varie volte… - lavocedelne : RT @fedvvfvoltn: Il furioso incendio, divampato venerdì pomeriggio sulla Panarotta, è stato estinto. Nella giornata di oggi una squadra, co… -

Unsviluppatosi su una superficie di 300 mq. è stato rapidamente estinto. Coinvolti 95 soccorritori, 16 unità di equipaggiamento'. È quanto riportano su Telegram le autorità di Odessa. "Il ...Elezioni e referendum: domani si vota per la riforma della Giustizia e in 971 comunisilenzio ... 'La mia prima ordinanza è stata per le misure anti. Le sanzioni sono molto severe, ... Incendio a Bozzano, le colline bruciano: case evacuate e elicotteri in azione Dal rogo divampato sull’argine del fiume, il fuoco si è propagato arrivando a lambire un bosco. A fuoco piante, cespugli, pure il vialetto alberato che ...60 ettari andati in fumo, chiusa la bretella autostradale Lucca-Viareggio che collega l'A11 con l'A12, sul luogo tre elicotteri e due Canadair, a terra 12 squadre di volontariato antincendio e operai ...