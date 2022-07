Pubblicità

CarloVerdelli : #19luglio La mattina del suo ultimo giorno Borsellino rispose alla lettera di una studentessa. “Questa è la prima d… - AlfredoPedulla : Adesso è facile fare i fenomeni. Quella sera mezz’ora dopo aver detto rinnovo difficilissimo volle contraddire chis… - romeoagresti : Come confermato da @cfbayern, #Juve e #Bayern hanno trovato l’accordo per #DeLigt: il centrale olandese lascia i bi… - _DraftPunk_ : @Teodori_Trad @disinformatico Ah, Attivissimo è umile... Questa me la segno... Se fosse un bravo traduttore e umile… - MaSte92_ : RT @FcInterNewsit: ? Perdere Bremer dopo mesi di trattativa e lasciarlo alla Juve è già di per sé difficile da accettare. Ora tutto dipende… -

Agenzia ANSA

... diverso da qualsiasi altro giocatore: un limbo nel quale, a detta del ds, si sta muovendo (a fatica) Aurelio De Laurentiis in personacercare di ricucire uno strappo che però, giornogiorno,...Si restringe a soli tre contendenti la corsasuccedere a Boris Johnson come leader Tory e futuro premier britannico,il quarto scrutinio condotto oggi fra i deputati del partito di maggioranza e l'eliminazione di Kemi Badenoch, ... Gb: in 3 per dopo Boris, davanti sempre Sunak e Mordaunt - Ultima Ora Il presidente ucraino Zelensky: "Ora siamo in grado di infliggere perdite logistiche significative". Intelligence Gb: "Mosca deve scegliere tra la conquista del Donbass e la difesa di Kherson". Mister ...ANCONA – Impennata di ricoveri legati al Covid nelle Marche, che arrivano a 2008, + 25 in 24 ore: 9 in terapia intensiva, 13 in semintensiva e 186 in reparti non intensivi. Lo rende noto la Regione Ma ...