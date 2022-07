F1, GP Francia 2022. Ferrari sta sviluppando bene la F1-75, ma l’iniziativa è nelle mani della Red Bull (Di martedì 19 luglio 2022) L’imminente Gran Premio di Francia si annuncia alquanto pregnante nella lotta tra Red Bull e Ferrari per la conquista dei Mondiali 2022. Sulla carta la pista di Le Castellet dovrebbe dire meglio al Drink Team, tuttavia è evidente come il Cavallino Rampante abbia lavorato per limare le lacune della propria monoposto. In particolare, la F1-75 pagava inizialmente dazio rispetto alla RB18 soprattutto in tema di resistenza all’avanzamento. Una dinamica determinante soprattutto quando ci si trovava in lotta ravvicinata. Sino al GP di Gran Bretagna, il leitmotiv dei corpo a corpo tra le contendenti iridate era sempre lo stesso. Ferrari ha fatto molta più fatica a sorpassare Red Bull di quanto non accadesse a parti invertite. Questo perché la Rossa aveva velocità di punta meno ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) L’imminente Gran Premio disi annuncia alquanto pregnante nella lotta tra Redper la conquista dei Mondiali. Sulla carta la pista di Le Castellet dovrebbe dire meglio al Drink Team, tuttavia è evidente come il Cavallino Rampante abbia lavorato per limare le lacunepropria monoposto. In particolare, la F1-75 pagava inizialmente dazio rispetto alla RB18 soprattutto in tema di resistenza all’avanzamento. Una dinamica determinante soprattutto quando ci si trovava in lotta ravvicinata. Sino al GP di Gran Bretagna, il leitmotiv dei corpo a corpo tra le contendenti iridate era sempre lo stesso.ha fatto molta più fatica a sorpassare Reddi quanto non accadesse a parti invertite. Questo perché la Rossa aveva velocità di punta meno ...

