Calciomercato Milan: spunta la pista Veretout (Di martedì 19 luglio 2022) Calciomercato Milan, a centrocampo spunta il nome di Veretout in caso la trattativa con Renato Sanches non si sblocchi Il Milan al lavoro sul mercato per rafforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi su Sportmediaset, uno dei nomi presi in considerazione da Maldini e Massara c'è Jordan Veretout. Il centrocampista della Roma piace ai rossoneri, che lo valutano come un'alternativa a Renato Sanches. L'articolo proviene da Calcio News 24.

