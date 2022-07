**Borsellino: Mattarella, 'suo ricordo impone di guardare alla realtà con spirito di verità'** (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug (Adnkronos) - "Il suo ricordo impone di guardare alla realtà con spirito di verità, dal quale l'intera comunità non può prescindere. Quell'anelito di verità che è indispensabile nelle aule di giustizia affinché i processi ancora in corso disvelino appieno le responsabilità di quel crudele attentato e degli oscuri tentativi di deviare le indagini, consentendo così al Paese di fare luce sul proprio passato e poter progredire nel presente". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricordando Paolo Borsellino in occasione del trentesimo anniversario della strage di via D'Amelio. Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug (Adnkronos) - "Il suodicondi, dal quale l'intera comunità non può prescindere. Quell'anelito diche è indispensabile nelle aule di giustizia affinché i processi ancora in corso disvelino appieno le responsabilità di quel crudele attentato e degli oscuri tentativi di deviare le indagini, consentendo così al Paese di fare luce sul proprio passato e poter progredire nel presente". Lo dice il presidente della Repubblica Sergioricordando Paolo Borsellino in occasione del trentesimo anniversario della strage di via D'Amelio.

