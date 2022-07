Atp 500 Amburgo 2022: montepremi e prize money (Di martedì 19 luglio 2022) Il montepremi ed il prize money del torneo Atp 500 di Amburgo 2022. Si gioca sugli storici campi in terra battuta della cittadina tedesca. L’uomo da battere sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz, che torna dopo gli ottavi di finale raggiunti a Wimbledon. Ci sarà anche un altro iberico ovvero Pablo Carreno Busta, campione nella passata edizione. Per l’Italia sono presenti Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Ci doveva essere anche Jannik Sinner ma alla fine l’altoatesino ha deciso di non forzare i tempi dopo il piccolo problema alla caviglia accusato ai Championships. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE Riflettori puntati anche sui russi Andrey Rublev, Aslan Karatsev e Karen Kachanov. Al via pure l’argentino Diego Schwartzman e la stellina danese Holger Rune. Il prize money totale ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Iled ildel torneo Atp 500 di. Si gioca sugli storici campi in terra battuta della cittadina tedesca. L’uomo da battere sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz, che torna dopo gli ottavi di finale raggiunti a Wimbledon. Ci sarà anche un altro iberico ovvero Pablo Carreno Busta, campione nella passata edizione. Per l’Italia sono presenti Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Ci doveva essere anche Jannik Sinner ma alla fine l’altoatesino ha deciso di non forzare i tempi dopo il piccolo problema alla caviglia accusato ai Championships. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE Riflettori puntati anche sui russi Andrey Rublev, Aslan Karatsev e Karen Kachanov. Al via pure l’argentino Diego Schwartzman e la stellina danese Holger Rune. Iltotale ...

