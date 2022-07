Un uomo è stato picchiato a morte in un garage di Gorizia (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Un uomo di circa 40 anni, di Gorizia, è stato trovato morto nel garage della propria abitazione. Secondo quanto appreso, sul corpo gli agenti della questura di Gorizia hanno trovato segni di percosse e ferite, molto probabilmente dovute a un corpo contundente. Il ritrovamento è avvenuto nella tarda serata di domenica. Sembra che la vittima fosse un tossicodipendente. Sul posto sono intervenuti oltre al 118 che ha invano tentato di rianimarlo, la Polizia scientifica e gli agenti della questura coordinati dalla Procura della Repubblica. Leggi su agi (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Undi circa 40 anni, di, ètrovato morto neldella propria abitazione. Secondo quanto appreso, sul corpo gli agenti della questura dihanno trovato segni di percosse e ferite, molto probabilmente dovute a un corpo contundente. Il ritrovamento è avvenuto nella tarda serata di domenica. Sembra che la vittima fosse un tossicodipendente. Sul posto sono intervenuti oltre al 118 che ha invano tentato di rianimarlo, la Polizia scientifica e gli agenti della questura coordinati dalla Procura della Repubblica.

