Sylvester Stallone vuole lasciare 'Rocky' ai figli, ma non può - Magazine - quotidiano.net (Di lunedì 18 luglio 2022) Sylvester Stallone L'immagine di Sylvester Stallone rimarrà per sempre legata al franchise di 'Rocky': è stato sceneggiatore e attore protagonista del film originale, quello uscito nel 1976, e dei ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022)L'immagine dirimarrà per sempre legata al franchise di '': è stato sceneggiatore e attore protagonista del film originale, quello uscito nel 1976, e dei ...

Pubblicità

enpaonlus : Nel 1971 Sylvester Stallone @TheSlyStallone viveva in un motel. Fu costretto a vendere il suo cane Butkus per 40 do… - MoviesAsbury : Sly è molto arrabbiato. E vuole una parte dei diritti di Rocky. - sfiorata82 : RT @ciakmag: Stallone chiede indietro al produttore Irwin Winkler 'ciò che è rimasto” dei suoi diritti di Rocky. #Sly #sylvesterstallone #… - hynerdit : Rocky: Sylvester Stallone si infuria con il produttore del film e ne chiede i diritti - SkyTG24 : Sylvester Stallone denuncia il produttore della saga di Rocky per i diritti di proprietà -