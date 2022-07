Napoli, asta per Kim: il Rennes si defila, servono 20 milioni per la clausola (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Napoli ha gli occhi su Min-Jae Kim, centrale difensivo di proprietà del Fenerbahce. Per strappare il calciatore ai turchi, la società azzurra sta sfidando colpo su colpo il Rennes, buona realtà del calcio francese. Secondo quanto riportato dall’Equipe, però, i transalpini si sarebbero defilati dall’asta per Kim, in quanto le cifre imposte dall’operazione vadano fuori dal budget a disposizione; buona chance per affondare in riferimento al Napoli, sebbene non sia chiaro se Aurelio De Laurentis concordi con l’idea di spingersi sino ai 20 milioni di euro stabiliti dalla clausola rescissoria del calciatore. Seguiranno aggiornamenti, ma l’unica vera contendente per Kim, ossia il Rennes, non è più interessata al cartellino del giocatore: vantaggio ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) Ilha gli occhi su Min-Jae Kim, centrale difensivo di proprietà del Fenerbahce. Per strappare il calciatore ai turchi, la società azzurra sta sfidando colpo su colpo il, buona realtà del calcio francese. Secondo quanto riportato dall’Equipe, però, i transalpini si sarebberoti dall’per Kim, in quanto le cifre imposte dall’operazione vadano fuori dal budget a disposizione; buona chance per affondare in riferimento al, sebbene non sia chiaro se Aurelio De Laurentis concordi con l’idea di spingersi sino ai 20di euro stabiliti dallarescissoria del calciatore. Seguiranno aggiornamenti, ma l’unica vera contendente per Kim, ossia il, non è più interessata al cartellino del giocatore: vantaggio ...

