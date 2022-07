Grazie a questo progetto | valicando barriere linguistiche | economiche e sociali | tanti bambini partecipano per la prima volta ad attività culturali E tutti possiamo partecipare

Leggi su iodonna

(Di lunedì 18 luglio 2022) «Durante gli spettacoli pervedevo sempre gli stessi volti, le stesse famiglie appartenenti allo stesso ceto sociale, e il mio pensiero era volto agli altri privati dell’occasione di fruire della bellezza della cultura» ricorda Ivan Esposito che, con un’esperienza ventennale inteatrali per l’infanzia, ha ideato ilAffido Culturale proprio per offrire l’opportunità ache normalmente non hanno l’abitudine o la possibilità di andare a teatro, al cinema, a musei o fattorie didattiche, di scoprire il patrimonio culturale-artistico della propria città. Leggi anche › Sei milioni di euro contro la povertà educativa in Lombardia ...